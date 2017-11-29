Пентагон: Ракета КНДР поднялась выше всех предыдущих

Ракета КНДР пролетела около 1000 километров и упала в исключительной экономической зоне Японии, премьер-министр Синдзо Абэ созывает заседание ООН.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Пентагона, Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Министр обороны США Джеймс Маттис сообщил, что ракета взлетела выше, чем все предыдущие ракеты запущенные КНДР.

"Наша приверженность обороне наших союзников, в том числе Республики Корея и Японии, перед лицом этих угроз остается по-прежнему нерушимой", - говорится в заявлении Пентагона. "Мы по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников от любых нападений или провокаций".

Министр обороны Японии Итунори Онодера сказал, что МБР, возможно, достигла высоты 4000 км.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о созыве чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН.

"Я только скажу вам, что мы позаботимся об этом", - заявил президент США Дональд Трамп в связи с очередным запуском.

Пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт отдельно сказала, что "дипломатические варианты остаются жизнеспособными и открытыми на данный момент".

Как сообщалось, ранее Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты. Запуск состоялся в восточном направлении с полигона в провинции Пхенан-Намдо.

В ответ на северокорейские испытания вооруженные силы Южной Кореи провели ракетные учения вблизи границы с КНДР.