Вступили в силу секторальные санкции США в отношении РФ

Вступили в силу санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Департамент контроля за иностранными активами Министерства финансов США опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией ограничений.

"Изменения касаются поправок к Директиве 1 и Директиве 2, связанных с Украиной и Россией, которые были приняты 29 сентября 2017", - отметили в американском Министерстве финансов.

Напомним, речь идет об усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России.

Ограничения вводятся на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США.

Для таких российских компаний из энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора - до 14 дней с нынешних 30.