Вступили в силу секторальные санкции США в отношении РФ

377 просмотров
Среда, 29 ноября 2017, 04:02

Вступили в силу санкций против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены за ее агрессию против Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Департамент контроля за иностранными активами Министерства финансов США опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией ограничений.

"Изменения касаются поправок к Директиве 1 и Директиве 2, связанных с Украиной и Россией, которые были приняты 29 сентября 2017", - отметили в американском Министерстве финансов.

Напомним, речь идет об усилении санкций против энергетического и банковского секторов экономики России.

Ограничения вводятся на условия финансирования российских компаний, находящихся под санкциями со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США.

Для таких российских компаний из энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора - до 14 дней с нынешних 30.

Темы: санкции Росcия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США готовят новый санкционный список российских компаний - Климкин 28 ноября 2017, 23:08
Геращенко: Ягланд хочет вернуть Россию в ПАСЕ без всяких предпосылок 27 ноября 2017, 11:39
Ягланд: В СЕ рассматривают возможность отмены санкций против РФ 27 ноября 2017, 00:44
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Теща полицейского завхоза имеет Maserati и земельные участки на 500 тыс. долларов
На Киевщине задержали организаторов перевозки нелегалов, причастных к ИГИЛ
Главные новости дня – за 60 секунд
Сын Попова решил дать показания об ограблении магазина
Все новости
Фото

Морские пришельцы: как выглядит мусор под водой

Фотопроект

Как проходила выставка на Житнем рынке

афиша

Travel Days 2017 и еще несколько событий недели, которые стоит посетить