В Киеве из-за гололеда автобусы и троллейбусы курсируют с отклонением
29 ноября в связи с гололедом все троллейбусные и автобусные маршруты Киева курсируют без соблюдения графика движения.
Об этом предупреждает КП "Киевпастранс".
"С 5:00 на всех троллейбусных и автобусных маршрутах введено оперативное положение №3 (курсирование без соблюдения расписания движения), в связи со сложными погодными условиями (гололедица)", - говорится в сообщении.
Как сообщает КК "Киевавтодор", ночью над ликвидацией гололеда в столице работали 147 единиц специальной техники.
"На проезжей части и тротуарах образовалась гололедица. С 3:00 ночи в столице 147 единиц снегоуборочной техники оперативно начали обработку улично-дорожной сети столицы посыпочными материалами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Киевавтодор" отслеживает изменения погодных условий в реальном времени с помощью метеорадара, метеостанций и видеокамер.
"В случае необходимости будут задействованы все 345 единиц техники, находящихся на круглосуточном дежурстве", - сообщили в пресс-службе.
В корпорации добавили, что обеспечены достаточным количеством посыпальных и горюче-смазочных материалов и готовых к работе в круглосуточном режиме.
Согласно карте-схеме пробок от Google, по состоянию на 10 утра вся столица стоит в пробках.
В частности, стоят мосты – Южный, мост Метро, имени Патона, Московский – в направлении центра города, Набережное шоссе, бульвары Тараса Шевченко и Леси Украинки, улица Харьковское шоссе, проспект Ватутина и др.
По данным Укргидрометцентра, 29 ноября в Киеве гололед, снег с дождем, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем от -1 до + 1°С.
Якщо ви не плануєте добиратися на роботу ось таким оригінальним способом - будьте пильними на дорозі 😊— МВС України (@MVS_UA) November 29, 2017
Шановні водії, будь ласка, зважайте - на дорозі лід. НЕ поспішайте і будьте уважними.
Не менш шановні пішоходи, краще почекати зайві секунди, ніж опинитися під колесами авто. pic.twitter.com/F6zo6gLnuk
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.