Американский эсминец зашел в одесский порт

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Среда, 29 ноября 2017, 12:06

Американский эсминец USS James E. Williams (DDG95) зашел в одесский порт около 9 утра 29 ноября.

Корабль должен был прибыть накануне, но из-за шторма на борт эсминца не мог попасть лоцман, поэтому заход решили отложить, сообщает "Думская".

Корабли этого класса всегда швартовали у причалов нового контейнерного терминала Карантинной гавани, но в этот раз эсминец типа "Арли Берк" был у 16 причала Морвокзала.

 
Американский эсминец USS James E. Williams
Думская

Швартовочные операции завершились к 9:45.

 

От более ранних кораблей типа "Арли Берки", заходивших в Одессу ("Дональд Кук", "Портер", "Росс", "Карни", "Мак Фол"), James E. Williams отличается тем, что несет более современную радиотехническую аппаратуру и большой авиационный ангар, в котором размещаются два вертолета SH-60 "Си Хок".

 

Только эсминец "Джейсон Данхем" (DDG109), стоявший на рейде в Одессе в 2012 году, во время учений "Си Бриз", так же оснащен, как и этот корабль.

 

Эсминец James E. Williams введен в эксплуатацию в декабре 2004 года. Полное водоизмещение – свыше 9600 тонн. Длина – 155 м, ширина – 20, осадка – 9,4 метра. Четыре газовые турбины мощностью 108 тысяч л.с. разгоняют его до 32 узлов.

 

В 96 пусковых установках сосредоточены ракеты "Томагавк", "Стандарт-2", "Стандарт-3" и "Асрок", а также противокорабельные ракеты "Гарпун".

 

Экипаж – 380 человек. Авиационное вооружение – два вертолета Сикорский SH-60.

Темы: США Одесса армия
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