В "ЛНР" заявили о готовности боевиков выдать 74 пленных

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Среда, 29 ноября 2017, 12:40

Представители т.н. "ЛНР" и "ДНР" готовы передать украинской стороне 74 удерживаемых человека.

Об этом заявила Ольга Кобцева, руководящая на оккупированной части Луганской области рабочей группы по обмену военнопленных.

"В преддверии предстоящего заседания гуманитарной подгруппы "республики" в очередной раз готовы заявить о приверженности выполнению Минских соглашений в части выполнения обмена пленными", – цитирует ее сепаратистский "Луганский информационный центр".

"Со своей стороны, мы в очередной раз подтверждаем готовность передать украинкой стороне 74 человек: со стороны Луганска 16 человек, со стороны "Донецкой республики" 58", – заявила Кобцева.

Как известно, 15 ноября президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главарями "ЛНР" и "ДНР" инициативу спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам и своего кума Виктора Медведчука провести в ближайшее время пропорциональный обмен пленными по формуле "306 на 74".

Позже Медведчук заявлял, что смена власти в ОРЛО не помешает обмену пленными.

Он надеется, что Новый год пленные будут встречать дома.

Обмен "всех на всех" уже 14 месяцев, как заблокирован, поэтому сейчас речь идет о частичном "пропорциональном" обмене.

Темы: пленные заложники Донбасс "ЛНР" "ДНР"
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