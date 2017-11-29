Звезда "Сватов" появилась в списке запрещенных в Украине
Российского актера Федора Добронравова внесли в перечень иностранных артистов, которые угрожают безопасности Украины и которым запрещен въезд.
Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства культуры.
"Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.
В перечне 114 артистов, среди которых есть и Добронравов. Он внесен в список 28 ноября.
В министерстве напомнили, что в Украине также запрещены фильмы, в которых снимаются эти лица.
Как известно, СБУ запретила Добронравову, известному по сериалу "Сваты", въезжать на территорию Украины в течение трех лет.
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