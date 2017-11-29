Синоптики рассказали, каких осадков ждать украинцам

Гололедица, дожди и мокрый снег с усилением ветра ожидают украинцев в ближайшие дни.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра сообщает в среду "Интерфакс-Украина".

По данным синоптиков, в ближайшие сутки на территорию Украины начнет перемещаться более теплый воздух с юго-запада Европы, а пасмурную с осадками погоду будут определять атмосферные фронты, к тому же, днем в большинстве областей, кроме восточных, усилится ветер.

В четверг в Украине ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях – умеренный.

В Карпатах та Закарпатье местами сильные осадки, лишь ночью в западных областях, а днем в Крыму и Приазовье без осадков.



Ночью и утром в Украине, кроме запада и юга, местами гололед, на дорогах гололедица.



Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром, днем, кроме восточных областей , порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25-28 м/с.



Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на побережье морей 1-5° тепла; днем 2-7° тепла, в южной части местами 9-12°, в Крыму до 14° тепла.

В Киеве – небольшой дождь и мокрый снег; ночью, утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 17-22 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

Отмечается, что по данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 ноября самая высокая температура днем была 14,0 в 2012 году, самая низкая ночью -16,3 в 1931г.



На 1 декабря в Украине дожди (ночью на западе страны с мокрым снегом), в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях – сильные дожди; лишь в большинстве восточных днем и западных областей – без осадков.



Ветер юго-восточный (в западных областях северо-восточный), 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха в южной части ночью 4-9°, днём 9-14°; в западных областях ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории в течение суток 1-6° тепла, днём в центральных областях до 10° тепла.



В Киеве – ночью сильный, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью, утром порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 4-6° тепла.