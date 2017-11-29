Трамп демонстрирует в Twitter нетерпимость к мусульманам

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Среда, 29 ноября 2017, 14:30

На twitter-странице президента США Дональда Трампа были распространены три видео британского ультраправого движения, которые разжигают ненависть к мусульманам.

На одном из них, по утверждению представительницы "Британского первого движения" Джейды Френсен, изображено, как группа исламистов сталкивает подростка с крыши и забивает его до смерти.

На втором видео мусульманин разбивает статую Девы Марии.

Третья запись, говорит Френсен, демонстрирует, как молодой мусульманин бьет голландского парня на костылях.

Все три видео действительно демонстрируют людей, которые выглядят как мусульмане и совершают действия, которые похожи на описанные праворадикалкой.

Евгений Кизилов, УП

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