Убийство Окуевой: полиция жалуется, что преступники пока неизвестны

797 просмотров
Среда, 29 ноября 2017, 15:25

Полиция пока не установила лиц, которые 30 октября совершили убийство Амины Окуевой.

Об этом сообщил на пресс-конференции в среду председатель Национальной полиции Сергей Князев.

"Преступники, совершившие правонарушение, убийство гражданки Окуевой, не задержаны и не установлены", - сказал он.

Как известно, 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что следователи нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль.

На найденном оружии следов ДНК не обнаружили.

Евгений Кизилов, УП

Темы: убийство полиция Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Подозреваемая в убийстве Хараберюша не причастна к убийству Шеремета – СБУ 28 ноября 2017, 12:43
ГПУ осуществляет экстрадиционную проверку Магомеда Дукузова 21 ноября 2017, 20:41
На Одесчине задержали иностранцев, совершивших ритуальное убийство 21 ноября 2017, 06:05
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Порошенко подписал закон о выходном 25 декабря
Хорватский генерал, который выпил яд в Гааге, умер
Саакашвили говорит, что Порошенко отдал приказ его арестовать
Сериал "Сваты" таки запретили
Все новости
УП

Спасибо, что ты была

киев

Новая кофейня на Житнем рынке

здоровье

Статистика ВИЧ-инфицирования по Украине от МОЗ