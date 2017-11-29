Убийство Окуевой: полиция жалуется, что преступники пока неизвестны

Полиция пока не установила лиц, которые 30 октября совершили убийство Амины Окуевой.

Об этом сообщил на пресс-конференции в среду председатель Национальной полиции Сергей Князев.

"Преступники, совершившие правонарушение, убийство гражданки Окуевой, не задержаны и не установлены", - сказал он.

Как известно, 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.

Член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что следователи нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль.

На найденном оружии следов ДНК не обнаружили.

Евгений Кизилов, УП