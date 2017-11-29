ГПУ расследует отмывание средств женой судьи Емельянова

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Среда, 29 ноября 2017, 15:29

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры открыл уголовное производство по статье "отмывание денег, полученных преступным путем" в отношении экс-жены судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции".

"Сообщаю, что по результатам рассмотрения указанного заявления, соответствующие решения внесены в Единый реестр досудебного расследования и начато расследование по предварительной правовой квалификации уголовного преступления – ч.3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины", - говорится в ответе ГПУ.

Отмечается, что 23 октября 2017 года юристы общественной организации направили в ГПУ документы, обнародованные в журналистском расследовании программы "Схемы", которые указывают на сомнительное происхождение зарубежного имущества у бывшей жены судьи Артура Емельянова – Светланы.

По данным журналистов, Светлана Емельянова имеет большое количество объектов недвижимости, в том числе является совладелицей фирмы, обладающие пятью отелями в Европе, в частности, в Вене и Франкфурте-на-Майне.

Кроме того, экс-жене судьи принадлежат вилла в Анталии (Турция) и квартира в Дубае (ОАЭ), притом, что, по данным налоговой, годовой доход Светланы Емельяновой не превышал миллиона гривен в течение последних 3 лет.

Журналисты "Схем" доказали, что бывшие супруги регулярно общаются и вместе ездят отдыхать за границу. Это, по мнению антикоррупционеров, может указывать на фиктивный характер расторжения брака.

В ЦПК подозревают, что Емельянов оформил развод, чтобы скрыть имущество, оформленное на бывшую жену.

Как известно, НАПК отказалось проведить полную проверку деклараций судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова за 2015 и 2016 годы.

Темы: Генпрокуратура коррупция суд
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