Около 100 ДТП и десятки травмированных: последствия гололеда в Киеве

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Среда, 29 ноября 2017, 17:30

К столичным бригадам экстренной медицинской помощи с утра обратились 69 человек, которые получили травмы из-за ухудшения погодных условий.

Об этом на брифинге в среду сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

"28 из них госпитализированы, 27 – оказана необходимая помощь в травмпунктах, 14 человек получили помощь на месте", – уточнил он.

Кроме того, по словам Симонова, с утра в городе произошло около 100 ДТП.

Ранее пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киевской области заявил, что за несколько часов в Киевской области из-за гололеда произошло более 100 дорожно-транспортных аварий.

Кроме того, в Нацполиции сообщают, что из-за сложных погодных условий ситуация на дорогах опасна и в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в связи с гололедом все троллейбусные и автобусные маршруты Киева курсируют без соблюдения графика движения.

Соня Лукашова для УП
Темы: Киев ДТП погода
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