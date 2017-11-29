Чийгоза и Умерова обменяли на российских агентов - СМИ

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Среда, 29 ноября 2017, 18:57

Турецкое правительство обменяло двух заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

Об этом сообщает турецкий телеканал Haberturk, передает DW.

Двое задержанных россиян - это Александр Смирнов и Юрий Анисимов. В апреле 2016 их арестовали в Стамбуле по подозрению в убийстве чеченского боевика Абдулвахида Эдильгериева в ноябре 2015 года.

Отмечается, что Эдильгериев воевал в Сирии на стороне группировки, близкой к террористам "Аль-Каиды" и работал администратором сайта "Кавказ-центр", его в России признали экстремистским.

По данным турецких СМИ, Смирнов и Анисимов могут быть причастны к спецслужбам России.

Как известно, 25 октября, осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве.

Темы: Росcия Турция крымские татары Крым
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