Джима выиграла бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

170 просмотров
Среда, 29 ноября 2017, 19:49

Украинка Юлия Джима выиграла бронзу в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Остерсунде. Победу в гонке получила белоруска Надежда Скардино.

Серебро на этой дистанции получила Синнове Солемдаль из Норвегии. Еще одна украинка Валя Семеренко показала четвертый результат.

Отметим, что вся первая четверка прошла гонку без промахов на четырех огневых рубежах.

Николай Аврамчук, УП

Темы: биатлон спорт Швеция Украина
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Президент ФБУ не видит фактов для дисквалификации россиян в биатлоне 26 января 2017, 09:51
Валя Семеренко - бронзовый призер чемпионата мира по биатлону 7 марта 2015, 18:38
Украинка выиграла золото чемпионата Европы по биатлону, опередив россиянку 1 февраля 2015, 11:51
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Коломойский дал показания НАБУ о "преступной группировке Гонтаревой"
Чийгоза и Умерова обменяли на российских агентов - СМИ
Сына Попова отправили под домашний арест
В Харькове во время визита НАБУ умер человек
Все новости

Киевский мурал – в списке лучших муралов месяца в мире

Made in Ukraine

Одесский бренд обуви L.A.P.T.I. теперь и в Киеве

Дело Шеремета

Лучшие интервью Павла Шеремета "Украинской правде"