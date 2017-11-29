Джима выиграла бронзу на этапе Кубка мира по биатлону

Украинка Юлия Джима выиграла бронзу в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Остерсунде. Победу в гонке получила белоруска Надежда Скардино.

Серебро на этой дистанции получила Синнове Солемдаль из Норвегии. Еще одна украинка Валя Семеренко показала четвертый результат.

Отметим, что вся первая четверка прошла гонку без промахов на четырех огневых рубежах.

Николай Аврамчук, УП