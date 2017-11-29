Агент НАБУ пытался дать взятку первому заместителю председателя ГМС

Агента Национального антикоррупционного бюро задержали при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

Об этом сообщается на сайте ДМС.

"На протяжении нескольких месяцев агент НАБУ, сын бывшего народного депутата от Партии регионов, Юрия Боярского, выполняя незаконные указания отдельных руководителей НАБУ, неоднократно пытался спровоцировать Дину Пимахову предлагая большие суммы взяток за принятие ею незаконных решений по легализации в Украине граждан Вьетнама и Ирана, которых даже не было в реальности", - говорится в сообщении.

Пимахова обратилась с заявлением в правоохранительные органы о том, что ей пытаются передать взятку. После этого правоохранители провели комплекс оперативно - розыскных мероприятий по документированию преступной группы.

"В результате, при попытке передать первую часть взятки в размере 15 тысяч долларов, агент НАБУ задержали на месте совершения преступления сотрудники СБУ", - отмечают в ДМС.

Преступные действия агента НАБУ по провоцированию подкупа должностного лица подпадают под ответственность предусмотренную 370 ст. Уголовного Кодекса - провокация подкупа.

Продолжаются следственные действия. 30 ноября в 10:00 состоится брифинг Дины Пимаховой.