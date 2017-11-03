Экс-глава Демократической партии США обвинила Клинтон в коррупции

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Пятница, 3 ноября 2017, 01:57

Бывшая глава Национального комитета Демократической партии США Донна Бразил обвинила экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон во внутренней коррупции в партии.

Об этом она написала в гостевом комментарии для издания Politico, пишет DW.com.

Бразил описала механизмы, позволившие Клинтон направить практически все партийное финансирование на поддержку ее избирательной кампании, а также лишить других демократов - участников праймериз, в частности Берни Сандерса, возможности воспользоваться этими средствами.

В публикации Бразил сообщила о существовании Соглашения о сборе пожертвований между Национальным комитетом Демократической партии США, "Фондом победы Хиллари" и "Хиллари для Америки".

Из этого документа, по ее словам, следует, что в обмен на деятельность по сбору пожертвований и инвестиции в Национальный комитет Хиллари Клинтон получила контроль над партийными финансами, стратегией и всеми средствами, вырученными от фандрейзинга.

Кроме того, избирательный штаб Клинтон получил право принимать все окончательные кадровые решения и полностью подчинил себе Национальный комитет Демократической партии США на период предвыборной гонки.

По данным Бразил, это соглашение было подписано в августе 2015 года - почти за год до официального выдвижения Клинтон кандидатом в президенты США, что не оставило другим членам партии никаких шансов на равноправные предвыборные кампании.

Экс-глава партийного руководства назвала такую политику неэтичной и компрометирующей честность и добросовестность Демократической партии.

Как известно, Клинтон проиграла президентские выборы Дональду Трампу 8 ноября 2016 года. 

Темы: США Клинтон
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