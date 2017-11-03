Разведка Южной Кореи: КНДР готовит новые ракетные испытания

Разведывательное агентство Южной Кореи заявило о возможности новых ядерных и ракетных испытаний в КНДР, заявив, что Пхеньян будет продолжать разработку "миниатюрных, разноплановых" боеголовок.

Об этом пишет агентство Yonhap.

Во время парламентского аудита Национальная разведывательная служба (НРС) заявила, что Пхеньян может начать работу по переработке отработанных топливных стержней на своем главном ядерном комплексе в Йонбене в конце этого года.

"Север будет проводить дополнительные ядерные испытания и продолжать разработку миниатюрных, разноплановых ядерных боеголовок", - цитируют разведывательную службу законодатели, которые присутствовали на ревизии.

НРС заявила, что "активное движение" транспортных средств вокруг объекта разрабатывающего ракеты в Пхеньяне свидетельствует о том, что режим может возобновить свои провокации.

В Южной Корее также заявили, что хакеры военной разведки КНДР производили атаки финансовые учереждения страны.

"Мы обнаружили косвенные доказательства того, что Север постоянно пытается собрать информацию, необходимую для таргетинга и взлома нескольких финансовых учреждений, таких как агентство по торговле виртуальными валютами, банки и фирмы по ценным бумагам", - сказали в агентстве.

Описывая стиль руководства корейского лидера Ким Чен Ына, разведка сообщила, что он, по-видимому, возобновил кампанию по зачистке инакомыслящих или тех, кто считался нелояльным к нему.

"Председатель Ким недавно укрепил контроль над своими высокопоставленными чиновниками и возобновил чистки и казни, от которых он воздерживался некоторое время", - сказали в агентстве.

Как сообщалось, 9 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал ядерную программу Пхеньяна "драгоценным мечом", призванным защитить КНДР от агрессии.

Как сообщалось, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что продолжит в отношении КНДР "дипломатические усилия ... до тех пор, пока не упадет первая бомба".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.