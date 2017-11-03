Twitter случайно удалил аккаунт Трампа

Twitter-аккаунт президента США Дональда Трампа в четверг вечером исчез. В компании сослались на человеческий фактор - ошибку сотрудника.

Об этом пишет AFP.

В четверг около 7:00 вечера читателей страницы Трампа @realDonaldTrump встрело сообщение "Извините, эта страница не существует!"

"Ранее сегодня учетная запись @realDonaldTrump непреднамеренно деактивировалась из-за человеческой ошибки сотрудника Twitter. Учетная запись была отключена на 11 минут, и с тех пор она была восстановлена. Мы продолжаем расследование и предпринимаем шаги, чтобы это не повторилось", - говорится в официальном аккаунте руководства Twitter.

У Трампа 41,7 миллиона подписчиков на его личную учетную запись в Twitter. Официальная учетная запись Белого дома Трампа, @POTUS, которая насчитывает 20,9 миллиона подписчиков не пострадала.

Президент США не написал об исчезновении своего аккаунта, но после того, как он был восстановлен, Трамп опубликовал сообщение о своей налоговой реформе.