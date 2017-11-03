Аваков младший после освобождения из зала суда сразу поехал в МВД

Александр Аваков прибыл в МВД, которое возглавляет его отец Арсен Аваков, сразу после завершения заседания Соломенского районного суда Киева.

Это зафиксировали журналисты программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый", пишет Радио Свобода.

После освобождения Александра Авакова 1 ноября под личное обязательство из зала суда автомобиль, которым он пользуется, заехал на территорию Министерства внутренних дел, возглавляемого его отцом, около 22.00, и пробыл там несколько часов.

После этого в 02.30 ночи его автомобиль покинул территорию ведомства.

В день, когда суд объявлял свое решение по Александру Авакову, журналисты "Схем" обратили внимание на то, кто посещал Министерство внутренних дел, возглавляемое его отцом Арсением Аваковым.

В министерство, в частности, заезжал кортеж из двух автомобилей соратника и бизнес-партнера Арсена Авакова, народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого.

В половине второго ночи в министерство приехал автомобиль, которым пользуется народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский. На территории министерства автомобиль находился более часа.

Близкие соратники министра из "Народного фронта" и его бизнес-партнеры наведывались в МВД и за день до этого - 31 октября, когда сотрудники НАБУ и САП задержали сына министра внутренних дел Александра Авакова.

Вечером того дня в МВД приезжали народные депутаты от "Народного фронта" Сергей Пашинский, Денис Дзензерский, Игорь Котвицкий, Андрей Иванчук и экс-премьер-министр и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

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