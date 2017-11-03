Трамп заявил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме

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Пятница, 3 ноября 2017, 06:34

Президент США Дональд Трамп может встретиться  с президентом РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

"У нас была встреча с Путиным. И может быть снова. Путин очень важен, потому что они могут помочь нам с Северной Кореей, они могут помочь нам с Сирией, мы должны поговорить об Украине", - заявил президент США.

Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

Темы: Трамп Путин Донбасс Сирия Северная Корея
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