В чикагском Starbucks стреляли – одного убили и двух ранили
В результате стрельбы в кафе Starbucks в Чикаго один человек погиб и двое получили ранения.
Это произошло в четверг вечером, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на местных чиновников.
Убитому Совиньону Ваткинсу было 28 лет.
12-летний мальчик получил ранения в зону паха, в госпитале его состояние оценили как хорошее.
Также получил ранения 24-летний мужчина, его состояние оценивают как тяжелое
Вероятно, речь идет о продаже наркотиков. Нападавший в черной одежде и маске открыл огонь, когда жертва зашла в кафе.
Подозреваемый еще остается на свободе.
У убитого осталось двое малолетних детей.
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