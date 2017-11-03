В чикагском Starbucks стреляли – одного убили и двух ранили

В результате стрельбы в кафе Starbucks в Чикаго один человек погиб и двое получили ранения.



Это произошло в четверг вечером, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на местных чиновников.



Убитому Совиньону Ваткинсу было 28 лет.



12-летний мальчик получил ранения в зону паха, в госпитале его состояние оценили как хорошее.



Также получил ранения 24-летний мужчина, его состояние оценивают как тяжелое



Вероятно, речь идет о продаже наркотиков. Нападавший в черной одежде и маске открыл огонь, когда жертва зашла в кафе.



Подозреваемый еще остается на свободе.



У убитого осталось двое малолетних детей.