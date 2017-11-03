Кличко о расследовании НАПК его полета с Микитасем: Это спекуляция

2508 просмотров
Пятница, 3 ноября 2017, 10:57

Мэр Киева Виталий Кличко считает спекуляцией проверку Национальным агентством по предупреждению коррупции конфликта интересов при его чартерном перелете с депутатом Верховной Рады Максимом Микитасем.

Об этом он сказал журналистам, сообщают "Украинские Новости".

"Я уверен, что в ближайшее время это перестанет быть новостью, это спекуляция", - заявил Кличко.

Он отметил, что Микитась юридически является почетным президентом строительной компании "Укрбуд" и не занимает руководящей должности.

Как известно, НАПК проверяет наличие конфликта интересов у Кличко при совместном чартерном полете с внефракционным нардепом Микитасем.

Ранее журналисты сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко вечером 17 августа прилетел из Неаполя в Киев на частном самолете вместе с известными столичными застройщиками.

Кроме Кличко, на борту находились нардеп и руководитель государственной корпорации "Укрбуд" Максим Микитась с женой.

Также на борту самолета была Мария Казанцева, которая фигурирует в СМИ как член наблюдательного совета строительной компании City Capital Group.

Кроме того, в списке пассажиров оказался экс-депутат ВР от Партии регионов, бывший руководитель патронатной службы Киевской горадминистрации и бизнес-партнер застройщика Вагифа Алиева в некоторых проектах Вадим Столар.

Позже Кличко объяснил, почему летел с Микитасем и заявил, что сам оплатил свой билет.

Темы: Кличко НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кличко: В Киеве установят еще 3 тысячи камер наблюдения с распознаванием лица 21 октября 2017, 17:33
Кличко: Хорошо, что пока не стал президентом 29 сентября 2017, 17:02
Кличко рассказал о своих перелетах и встрече с Фирташем 29 сентября 2017, 16:39
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Консулы не могут получить доступ к четверым политзаключенным в РФ
МОН: До 1 декабря школы должны обнародовать финансовые отчеты
Убили лидера фракции "БПП" Северодонецкого горсовета
Хроника 3 ноября. Луценко больше не дает комментарии, а ПР заставляет любить Европу
Все новости
инфографика

Doing Business-2018: есть ли прогресс за три года реформ?

гастро-новости

10 новых киевских заведений октября

ЮНЕСКО

Архивы Чернобыльской катастрофы теперь в реестре "Память мира"