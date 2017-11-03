На выходные синоптики обещают сухую и теплую погоду

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Пятница, 3 ноября 2017, 12:57

В ближайшие сутки, 4 ноября, погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

Лишь в восточных областях в субботу пройдет небольшой дождь, на остальной территории страны – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°, на юге до 15°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 0-5° тепла.

В Киеве – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 14,9 градусов тепла в 1957 году, самая низкая ночью на отметке 12,2 градусов мороза в 1979.

В воскресенье, 5 ноября, по всей Украине синоптики осадков не обещают. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, на юге и западе до 14°; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.

Темы: погода
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