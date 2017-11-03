"Антонов" подтвердил, что будет сотрудничать с Россией

4619 просмотров
Пятница, 3 ноября 2017, 13:09

Украинское государственное предприятие "Антонов" планирует выполнить определенные работы для российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба ГП.

"С целью соблюдения своих обязательств на договорной основе специалисты ГП "Антонов" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", - рассказывают на предприятии.

При этом там подчеркивают, что такое сотрудничество согласовано с полномочными министерствами и ведомствами Украины.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, на это российское предприятие не распространяются санкции СНБО Украины.

В "Антонове" напомнили, что являются разработчиками и держателями сертификатов транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", поэтому обязаны "постоянно оценивать целостность конструкций своих летательных аппаратов в течение всего срока их эксплуатации".

"Невыполнение "Антоновым" и Украиной обязанностей, обусловленных целым рядом международных правил и отечественным законодательством, приведут к применению соответствующих международных санкций", - заявляют на предприятии.

В частности, говорят там, самолетам марки "Ан" могут запретить международные полеты, а также передать функции разработчика другим органам, уполномоченным страной-эксплуатантом воздушных судов.

"Невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки "Ан" приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потерям рынков", - добавили в пресс-службе.

Как известно, ранее российское издание "Коммерсант" написало, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры о продлении летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые использует российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр".

Украинская правда
Темы: Росcия авиа производство
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Консулы не могут получить доступ к четверым политзаключенным в РФ 3 ноября 2017, 12:00
Daily beast рассказал, как ольгинский тролль стал известным блоггером 3 ноября 2017, 07:38
США и Россия внесли в ООН противоположные резолюции по Сирии 3 ноября 2017, 06:13
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ФСБ задержала двух украинцев на выезде из аннексированного Крыма
Счета "Артемсоли" арестованы, предприятие может остановиться
Консулы не могут получить доступ к четверым политзаключенным в РФ
МОН: До 1 декабря школы должны обнародовать финансовые отчеты
Все новости
гастро-новости

10 новых киевских заведений октября

путешествия

Красота осенних Горган

инфографика

Doing Business-2018: кто лучше/хуже Украины