ФСБ задержала двух украинцев на выезде из аннексированного Крыма

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Пятница, 3 ноября 2017, 13:17

Федеральная служба безопасности России нашла в аннексированном Крыму патроны к травматическому оружию у двух граждан Украины.

Об этом сообщила 3 ​​ноября пресс-служба подконтрольного Кремлю пограничного управления ФСБ России в Крыму, передает "Радио Свобода".

Украинцев задержали на участке ответственности российской погранзаставы в Армянске.

"Во время совместного с представителями крымской таможни осмотра транспортного средства в одной из технологических полостей салона иномарки обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, вероятно предназначенными для травматического пистолета", – говорится в сообщении.

ФСБ заявила, что патроны в автомобиле по невнимательности оставил приятель водителя, с которым тот выезжал в окрестности Коктебеля пострелять из травматического пистолета.

Ведомство добавило, что на этой неделе патроны от травматического оружия в Крым пытался провезти еще один гражданин Украины, который прибыл из Николаева. Водитель объяснил, что забыл выложить патроны из машины перед поездкой в ​​Крым.

"Они (боеприпасы) направлены на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься правовое решение", – сообщила российская спецслужба.

Подтверждения этой информации от украинских пограничников еще нет.

Как известно, Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Темы: Крым ФСБ Росcия
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