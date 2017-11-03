ФСБ задержала двух украинцев на выезде из аннексированного Крыма

Федеральная служба безопасности России нашла в аннексированном Крыму патроны к травматическому оружию у двух граждан Украины.



Об этом сообщила 3 ​​ноября пресс-служба подконтрольного Кремлю пограничного управления ФСБ России в Крыму, передает "Радио Свобода".



Украинцев задержали на участке ответственности российской погранзаставы в Армянске.



"Во время совместного с представителями крымской таможни осмотра транспортного средства в одной из технологических полостей салона иномарки обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, вероятно предназначенными для травматического пистолета", – говорится в сообщении.



ФСБ заявила, что патроны в автомобиле по невнимательности оставил приятель водителя, с которым тот выезжал в окрестности Коктебеля пострелять из травматического пистолета.



Ведомство добавило, что на этой неделе патроны от травматического оружия в Крым пытался провезти еще один гражданин Украины, который прибыл из Николаева. Водитель объяснил, что забыл выложить патроны из машины перед поездкой в ​​Крым.



"Они (боеприпасы) направлены на экспертизу, по итогам которой и будет приниматься правовое решение", – сообщила российская спецслужба.



Подтверждения этой информации от украинских пограничников еще нет.



Как известно, Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.



Страны Запада ввели ряд экономических санкций.



Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".