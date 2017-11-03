В РФ призывают контролировать сбор биоматериалов россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала урегулировать на национальном уровне деятельность клинико-диагностических лабораторий и всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека.

Об этом она заявила журналистам, комментируя сообщения о сборе биоматериалов россиян в интересах США, передают 3 ноября РИА Новости.

"Эта проблема (со сбором биоматериалов) существует в разных странах, она достаточно остро везде стоит, и это требует национального, как минимум, регулирования по действиям клинико-диагностических лабораторий и всех лабораторий, всех учреждений, которые работают с биологическими материалами человека", – заявила Попова.

30 октября на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Позднее представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни заявил "Медузе", что Пентагон собирает биоматериал для изучения опорно-двигательного аппарата и что выбор россиян для этих целей не был преднамеренным.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал объяснения Пентагона по поводу сбора биоматериалов россиян надуманными и сомнительными. Он подчеркнул, что в любом случае при взятии биопроб требуется согласие государства, на территории которого ведется такая деятельность.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич даже допустил, что Запад изучает биоматериал россиян "для подготовки биологического оружия".