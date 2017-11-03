Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Широкино и Бердянском

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Пятница, 3 ноября 2017, 20:11

Президент Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области.

Об этом говорится в указе президента №351/2017.

"Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "Про военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа", - говорится в сообщении .

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Темы: Порошенко Донбасс АТО война
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