В САП заявили, что следствие по Розенблату и Полякову почти завершено

Досудебное расследование в отношении народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова скоро будет завершено.

Об этом сообщил председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире "112 Украина", передает "Укринформ".

"Подготовлены уточненные подозрения, они будут ознакомлены, стадия - уже начинаем завершать следствие, думаю, что в ближайшее время следствием будет объявлено о завершении досудебного расследования и материалы будут предоставлены обоим для ознакомления", - заявил Холодницкий.

Как известно, Розенблатта обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.



Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине. Теперь им инкриминируют только получение взятки.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.



24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.



17 октября Розенблат заявил, что срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения истек.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета на Германию, но затем отпустили.

Адвокат Розенблата Алексей Шевчук заявил, что детективы НАБУ забрали у нардепа паспорта, и он намерен писать заявление в полицию.



В то же время по данным следователей, нардеп пытался вывезти материалы,важные для расследования "янтарного дела".