Главные новости дня – за 60 секунд

49 просмотров
Пятница, 3 ноября 2017, 21:28

Дело Авакова-младшего, убийство депутата БПП Северодонецкого горсовета, сотрудничество "Антонова" с РФ, блокировка счетов "Артемсоли", задержание украинцев в Крыму, политзаключенные, школы – новости, которые обсуждали 3 ноября.

О деле Авакова-младшего. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что реальная цена рюкзаков, которые закупило Министерство МВД, была меньше, чем отмечалось в договоре, и их качество не соответствовало необходимым нормам.

Также стало известно, что Сытник предупредил главу МВД Арсена Авакова об обысках и задержании его сына. Сытник отрицает это.

А еще стало известно, что Александр Аваков прибыл в МВД, сразу после завершения заседания Соломенского районного суда Киева.

Об убийстве депутата БПП. Глава Луганской областной госадминистрации Юрий Гарбуз заявляет об убийстве главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.

Об "Антонове". Украинское государственное предприятие "Антонов" планирует выполнить определенные работы для российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Об "Артемсоли". Счета государственного соледобывающего предприятия "Артемсоль" вечером 2 ноября были арестованы, работа предприятия может быть парализована.

О задержании украинцев в Крыму. Федеральная служба безопасности России нашла в аннексированном Крыму патроны к травматическому оружию у двух граждан Украины. Украинцев задержали на участке ответственности российской погранзаставы в Армянске.
О похищенных пограничниках. Уже месяц российские власти не допускает украинского консула к двоим украинским пограничникам Богдану Марцоню и Игорю Дзюбаку, которые исчезли на границе с РФ в Сумской области.

О политзаключенных. Украинские консулы не имели доступа к посещению четверых политзаключенных, граждан Украины, за все время их незаконного удержания в России: Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова.

О после в Сербии. Министр иностранных дел Украины вызвал украинского посла в Сербии для консультаций после его скандальных заявлений относительно Сербии.

О школах. До 1 декабря 2017 все школы должны обнародовать информацию о поступлении и использовании средств.

Темы: Аваков убийство Росcия Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сытник объяснил, почему НАБУ покупало одежду у скандального Литвина 3 ноября 2017, 17:13
Сытник о деле "рюкзаков": Проблема найти браслеты для подозреваемых 3 ноября 2017, 16:14
Сытник рассказал о настоящей цене рюкзаков и о других уликах против Авакова 3 ноября 2017, 15:40
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Полиция Киева и области 10 дней будет работать в усиленном режиме
МИД вызвал украинского посла после скандальных заявлений по Сербии
РФ месяц не пускает консулов к похищенным пограничникам
Все новости
разгадка близко

Найдена "тайная комната" внутри пирамиды Хеопса

а вы знали?

"Вы все делали не так". Как правильно заряжать смартфон

Фото дня

13 фотографий извержения вулкана, снятых дроном вблизи