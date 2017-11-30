США не исключает возможности поставок летального оружия Украине

320 просмотров
Четверг, 30 ноября 2017, 00:07

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науерт не исключила возможности поставок летального оружия в Украину.

Об этом она заявила на брифинге для иностранных журналистов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы пока не поставляем Украине оружия, но мы не исключаем этого. Больше ничего вам не могу сказать по этому поводу", - сказала Науєрт.

"Соединенные Штаты очень внимательно следят за ситуацией в Украине", - отметила пресс-секретарь Госдепа.

Как известно, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила ранее, что переговоры с США о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения уже перешли в практическую плоскость.

Темы: Украина США оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Правительство Литвы одобрило передачу Украине оружия на почти 2 млн евро 29 ноября 2017, 21:06
Джима выиграла бронзу на этапе Кубка мира по биатлону 29 ноября 2017, 19:49
Лутковская написала письмо российскому Омбудсмену относительно Гриба 29 ноября 2017, 17:23
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Агент НАБУ пытался дать взятку первому заместителю председателя ГМС
"Правительство" ОРЛО "отжимает" один из крупнейших металлургических заводов Украины
Главные новости дня - за 60 секунд
В Украине на 12 лет осудили агента спецслужб РФ
Все новости
другой город

10 баров Дублина "для своих"

Made in Ukraine

Одесский бренд обуви L.A.P.T.I. теперь и в Киеве

Дело Шеремета

Каждый день – как последний. Правила жизни Павла Шеремета