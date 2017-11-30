США не исключает возможности поставок летального оружия Украине

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науерт не исключила возможности поставок летального оружия в Украину.

Об этом она заявила на брифинге для иностранных журналистов, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы пока не поставляем Украине оружия, но мы не исключаем этого. Больше ничего вам не могу сказать по этому поводу", - сказала Науєрт.

"Соединенные Штаты очень внимательно следят за ситуацией в Украине", - отметила пресс-секретарь Госдепа.

Как известно, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила ранее, что переговоры с США о предоставлении Украине летального оборонительного вооружения уже перешли в практическую плоскость.