Полторак: Ситуация на Донбассе - угроза всему Западу

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден, что ситуация на востоке Украины является угрозой всему западному миру и сигналом для других стран.

Об этом он заявил на встрече с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием, передает пресс-служба Минобороны.

"Ситуация на востоке Украины - это угроза всему западному миру, поэтому противостояние информационным вызовам не лозунгами, а действиями является эффективным и результативным, мы должны совместно противостоять информационным вызовам. Конфликт на Донбассе является сигналом для других стран, как может развиваться ситуация", - подчеркнул Полторак.

Вместе с тем президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заверил в продолжении поддержки и помощи Украине.

"Можете надеяться на нашу мощную поддержку. Мир должен понимать, что это не чисто украины-российский конфликт, а мировая угроза. Если Украина защитит свои границы, то она обеспечит этим стабильность в регионе", - отметил Чолий.