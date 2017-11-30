США готовят большой список санкций против КНДР - Тиллерсон

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Четверг, 30 ноября 2017, 00:49

США имеет большой перечень потенциальных санкций против КНДР из-за нарушений Пхеньяном международных резолюций о запрете ракетно-ядерных испытаний.

Об этом заявил председатель Госдепа США Рекс Тиллерсон, передает Укринформ.

"Мы имеем длинный список дополнительных мощных санкций, некоторые из них включают потенциальные финансовые учреждения, и Министерство финансов сделает официальное объявление, когда они будут готовы ввести их", - подчеркнул Тиллерсон.

"Как дипломат, могу сказать, что мы продолжаем работать над этим каждый день", - отметил госсекретарь.

Как известно, Северная Корея сообщила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

Ранее Тиллерон заявил, что дипломатический вариант решения ситуации на Корейском полуострове остается и призвал мировое сообщество осуществлять экономическое и дипломатическое давление на КНДР.

Темы: США КНДР санкции
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