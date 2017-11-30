ОБСЕ за сутки зафиксировала 380 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 380 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 27 ноября по 19:30 28 ноября.

Об этом говорится в отчете организации от 29 ноября.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав увеличение количества взрывов (примерно 360 против около 260)", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 20 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", - сообщили наблюдатели.

Раньше организация заявила, что Миссия поспосбствовала "тишине" в ОРЛО для передачи погибших бойцов ВСУ.