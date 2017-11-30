ОБСЕ за сутки зафиксировала 380 взрывов на Донбассе

158 просмотров
Четверг, 30 ноября 2017, 01:12

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 380 взрывов в зоне АТО за период с 19:30 27 ноября по 19:30 28 ноября.

Об этом говорится в отчете организации от 29 ноября.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, одновременно зафиксировав увеличение количества взрывов (примерно 360 против около 260)", - сообщили в ОБСЕ.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 20 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", - сообщили наблюдатели.

Раньше организация заявила, что Миссия поспосбствовала "тишине" в ОРЛО для передачи погибших бойцов ВСУ.

Темы: Донбасс ОБСЕ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полторак: Ситуация на Донбассе - угроза всему Западу 30 ноября 2017, 00:27
"Правительство" ОРЛО "отжимает" один из крупнейших металлургических заводов Украины 29 ноября 2017, 22:16
Кулеба: Права человека в Крыму и на Донбассе пропали из поля зрения Совета Европы 29 ноября 2017, 18:12
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
ОБСЕ за сутки зафиксировала 380 взрывов на Донбассе
Полторак: Ситуация на Донбассе - угроза всему Западу
Агент НАБУ пытался дать взятку первому заместителю председателя ГМС
"Правительство" ОРЛО "отжимает" один из крупнейших металлургических заводов Украины
Все новости
Профессия

На собственном опыте: сурдопереводчик на ТВ

Made in Ukraine

Робот Jibo разработчиков из Львова попал в топ-25 изобретений по версии TIME

Кино

"Гарет Джонс" – тот, кто первім сказал правду о Голодоморе