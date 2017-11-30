Перевозчики мигрантов занимаются торговлей людьми - Макрон

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Четверг, 30 ноября 2017, 02:05

Для борьбы с перевозчиками мигрантов и торговцами людьми стоит привлекать полицию и военных.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французским СМИ, передает Укринформ.

"То, что происходит в Ливии, - это преступление против человечности, это торговля людьми. Это так юридически квалифицируется. Мы должны не просто осуждать это, но и действовать. Действовать разными путями. Первое - это совместная борьба с перевозчиками мигрантов", - отметил Макрона в интервью RFI и France 24.

Французский президент также призвал немедленно принять меры по защите мигрантов, оказавшихся в опасности в Ливии. Он объянил, что привлечение полицейских и военных не означает развязывания войны.

"Речь не идет об объявлении войны. В Ливии сейчас переходный период. Глава правительства национального единства Ливии Сарадж и маршал Хафтар принимают меры на месте. Но мы должны провести усиленную полицейскую операцию, чтобы разрушить сети перевозчиков мигрантов", - сообщил Макрон.

"Перевозчики часто связаны с террористическими организациями. Поэтому небходимо ввести индивидуальные санкции в рамках ООН", - подчеркнул политик.

Как известно, в среду представители ЕС, Африканского союза и ООН договорились о проведении операции по ликвидации сетей перевозчиков и о срочной эвакуации беженцев из ливийских лагерей.

Темы: Франция Ливия миграция
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