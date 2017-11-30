США в ООН призвали мир разорвать дипотношения с КНДР

115 просмотров
Четверг, 30 ноября 2017, 02:37

США в ООН призвали все страны разорвать дипломатические связи и прекратить торговлю с КНДР.

Об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем мир прекратить все связи с Северной Кореей. Кроме полного выполнения санкций ООН, все страны должны прервать все дипломатические отношения с КНДР и ограничить военное, научно-техническое и торговое сотрудничество. Все страны также должны остановить весь экспорт и импорт", - отметила Хейли.

"Мы предлагаем снять с КНДР все привилегии, включая право голоса в ООН", - подчеркнула она.

Как известно, Северная Корея заявила о об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой перечень потенциальных санкций против КНДР

Темы: США ООН КНДР мир
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
США готовят большой список санкций против КНДР - Тиллерсон 30 ноября 2017, 00:49
США не исключают возможности поставок летального оружия Украине 30 ноября 2017, 00:07
Трамп демонстрирует в Twitter нетерпимость к мусульманам 29 ноября 2017, 14:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Миру грозит большая межгосударственная война - доклад НАТО
ОБСЕ за сутки зафиксировала 380 взрывов на Донбассе
Полторак: Ситуация на Донбассе - угроза всему Западу
Агент НАБУ пытался дать взятку первому заместителю председателя ГМС
Все новости
Instagram дня

"Медики тоже люди": с кем и чем делают селфи врачи

Киевский мурал – в списке лучших муралов месяца в мире

киев

Как будет выглядеть и когда откроется главная елка страны