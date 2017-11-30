США призвали Китай прекратить поставки нефти в КНДР
США в ООН призвали Китай прекратить поставки сырой нефти в Северную Корею.
Об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы знаем, что основной локомотив ядерного развития - это нефть. 30% импорта - нефть. Китай - основной поставщик сырой нефти в КНДР - должен прекратить поставки", - подчеркнула Хейли.
"Такое решение Китая пойдет на благо всех стран", - подчеркнула она.
Как известно, Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.
После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой список потенциальных санкций против КНДР.
Ранее сообщалось, что США в ООН призвали все страны разорвать дипломатичиские отношения и прекратить торговлю с Северной Кореей.
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