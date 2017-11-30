США призвали Китай прекратить поставки нефти в КНДР

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Четверг, 30 ноября 2017, 03:55

США в ООН призвали Китай прекратить поставки сырой нефти в Северную Корею.

Об этом заявила представитель США в ООН Никки Хейли, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем, что основной локомотив ядерного развития - это нефть. 30% импорта - нефть. Китай - основной поставщик сырой нефти в КНДР - должен прекратить поставки", - подчеркнула Хейли.

"Такое решение Китая пойдет на благо всех стран", - подчеркнула она.

Как известно, Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной ракеты Hwasong-15.

После этого госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон готовит большой список потенциальных санкций против КНДР.

Ранее сообщалось, что США в ООН призвали все страны разорвать дипломатичиские отношения и прекратить торговлю с Северной Кореей.

Темы: США КНДР ООН Китай нефть
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