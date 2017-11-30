Молдавские виноделы торгуют с Крымом несмотря на санкции - журналист

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Четверг, 30 ноября 2017, 04:35

Две молдавские винодельческие компании продолжают работать с оккупированным Крымом несмотря на санкции.

Об этом "Громадскому" сообщил журналист RISE Moldova Владимир Тхорик.

Компания "Молдавский стандарт" с 2014 года и до конца 2016-го вывозила продукцию в российский Краснодар, откуда ее товары попадали в Крым. Это - тара для бутылок, коробки для винодельческой продукции и этикетки.

"Она есть в Алуште, почти 100% владеет фабрикой "Маглив" и со своей фабрики она вывозила различные упаковки товара. Сумма в этом случае более 1 млн евро за почти три года", - подчеркнул Тхорик.

Другая компания - "Berhord" - вывозила в Крым промышленное оборудование.

Представители обеих компаний опровергают любые связи с Крымом.

Как известно, в оккупированном Крыму подконтрольна России власть выставила на продажу завод шампанских вин "Новый Свет".

Темы: Молдова Крым санкции
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