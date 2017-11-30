Суд РФ продлил арест похищенным украинским пограничникам
Лефортовский райсуд Москвы оставил в СИЗО похищенных украинских пограничников Богдана Марцоню и Игоря Дзюбака.
Об этом сообщает УНИАН.
По информации агентства, судья Елена Галиханова продолжила арест еще на 2 месяца, до 5 февраля 2018 года.
Относительно каждого украинца было отдельное заседание. Заседание длились не более 10 минут. В совещательной комнате судья была около трех секунд.
Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области.
В тот же день российская сторона официально заявила, что 3 октября задержала их.
9 октября появилась информация, что российский суд арестовал пограничников на 2 месяца за "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".
В Госпогранслужбе Украины заявляют, что украинские пограничники были захвачены в плен во время традиционной консультативно-представительской встречи с коллегами из РФ "непосредственно на границе" двух государств.
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