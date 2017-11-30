Сутки в АТО: 18 обстрелов, пострадавших нет

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Четверг, 30 ноября 2017, 06:20

За прошедшие сутки, 29 ноября, боевики 18 раз нарушили перемирие - ни один боец ​​ВСУ не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Враг провел семь минометных обстрелов оборонительных укреплений сил АТО и выпустил около полусотни мин", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении горячо было на Светлодарской дуге - противник неоднократно вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов, зенитных установок и вооружения БМП по защитниках Луганского, из стрелкового оружия - вблизи Новолуганского.

Несколько мин калибра 82-мм оккупанты выпустили рядом с Новотошковским, из гранатометов обстреливали опорные пункты неподалеку Троицкого и Новозвановки, из стрелкового оружия беспокоили защитников Станицы Луганской.

На Донецком направлении под гранатометный огонь противника попали окраины Авдеевки, из легкого пехотного вооружения боевики провоцировали украинских воинов на подступах к Красногоровке.

В районе населенных пунктов Зайцево, Майское и Гладосово зафиксировано пролет вражеского БПЛА, запрещенного Минскими договоренностями.

При необходимости военнослужащие сил АТО отвечали из стрелкового оружия и гранатометов.

Темы: АТО Донбасс
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