Украинские военные полностью обеспечены зимней формой - Бирюков

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Четверг, 30 ноября 2017, 06:48

В 2017 году украинским военным хватает зимней формы с запасом.

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник президента, помощник министра обороны Юрий Бирюков, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день есть все с большим запасом. Это первый год, когда мы были готовы к зиме еще в середине августа. В этом году было правильно сделано планирование,  не было никаких перетрубаций внутри Министерства обороны, тендерных комитетов и департаментов госзакупок", - подчеркнул Бирюков.

Также советник президента сообщил, что в следующем году 89 военных частей Вооруженных сил Украины планируют перевести на новую систему питания.

"На следующий год планируется перевести 89 частей на новую систему питания. Это будут все части десантно-штурмовых войск ВСУ мотопехотные, мотострелковые и танковые", - рассказал Ю.Бирюков.

Темы: Вооруженные силы АТО Минобороны
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