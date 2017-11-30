Лавров убеждает мир, что с Крымом "тема закрыта"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что Крым не вернется в состав Украины.

ОБ этом он заявил в интервью итальянской газете Libero, сообщает ТАСС.

"Тема закрыта раз и навсегда", – сказал Лавров, отвечая на вопрос, навсегда ли Крым останется в составе России.

Он продолжает убеждать, что "речь идет о свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма, которые сделали осознанный выбор в пользу мира и процветания".

Лавров уверяет, что такая реализация "права на самоопределение" защитила крымчан от "разгула национал-радикальных элементов на Украине, которые пришли к власти" в 2014 году, и "избежать ужасов гражданской войны".

Как известно, в конце февраля – в начале марта 2014 года Российская Федерация аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и усилив военное присутствие на полуострове. После незаконного "референдума" в АРК Россия затеяла вооруженный конфликт на востоке Украины, который поддерживает до сих пор.

Украина, США и Евросоюз не признают Крым российским и наложили санкции на РФ.