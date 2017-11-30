НАБУ обыскали. Сытник и Холодницкий идут к Луценко

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Четверг, 30 ноября 2017, 09:13

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что Генпрокуратура и Служба безопасности вмешались в его спецоперацию, а детектив НАБУ не предлагал взятку чиновнику Миграционной службы.

Об этом заявляет НАБУ утром 30 ноября.
 
"Директор Национального бюро и руководитель САП собираются утром 30 ноября встретиться с генеральным прокурором, поскольку сейчас есть основания полагать, что Юрий Луценко, санкционируя действия своих подчиненных и сотрудников СБУ по детективов НАБУ, не был полностью знаком с деталями спецоперации и результатами НСРД", – информирует бюро.

29 ноября в НАБУ прошли обыски. Это подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, но подробности позже предоставит ГПУ.

Ранее депутат Игорь Мосийчук писал: "Есть информация, что СБУ проводит обыск в НАБУ. Обыск якобы связан с незаконными прослушками, которые проводили детективы НАБУ".


Теперь НАБУ заявляет, что 29 ноября ГПУ и СБУ еще и незаконно вмешались в спецоперации бюро, "направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе".
 
"Во время документирования одного из эпизодов с участием первого заместителя главы Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием. По информации НАБУ, ему инкриминируют провокацию взятки", – говорится в заявлении.
 
По мнению НАБУ, "произошла спланированная диверсия в отношении сотрудников бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, реализованная Службой безопасности и санкционированная Генеральным прокурором Украины".

Дополняется ...

Темы: НАБУ Генпрокуратура СБУ Антикоррупционная прокуратура
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