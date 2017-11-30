Пимахова: Мне нечего бояться

Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова заявляет, что ей нечего бояться, потому что она не требовала никаких взяток.

Об этом она сказала на брифинге 30 ноября в Киеве.

"Я не требовала ничего. Мне нечего бояться. Я не требовала, потому что если бы я требовала, то в течение этого периода, если бы я требовала, то меня бы уже задержали", - сказала Пимахова.

Она добавила, что спецоперация НАБУ длилась более 6 месяцев.

"Их спецоперация длилась уже более 6 месяцев. Если бы я требовала, я была бы однозначно ими задержана. НАБУ говорит, что я требовала 30 тысяч. Но я не требовала", - отметила заместитель председателя Госмигранслужби.

По словам Пимаховой, ее назначили на должность 1 февраля, а уже весной к ней начал втираться в доверие человек, назвавшийся Сергеем Титунковим, представителем Арабского инвестиционного фонда "Мубадала".

"Я была назначена на должность 1 февраля 2017 года с испытательным сроком 6 месяцев. Через несколько месяцев, примерно в апреле, он уже имел место входа в доверие ко мне или к моему близкому окружению", - сказала Пимахова.

Она также отрицает существование "преступной группировки" в Госмигранслужбе.

"О какой группировке может идти речь? Это невозможно. И такого не было, безусловно. Во-вторых, о том, что я что-то предлагала. Я проводила с ним встречи. Я это подтверждаю. Чтобы разоблачить взяточника, мне необходимо было принимать соответствующие меры при общении с ним, которые происходили под контролем СБУ и ГПУ с использованием спецсредств", - сказала Пимахова.

Она отказалась назвать дату, когда подала заявление в СБУ относительно взяточника.

"Дату я не буду говорить, потому что следствие еще не завершено, следственные действия продолжаются, и это может быть просто неправильно использована эта информация", - сказала Пимахова.

Как известно, 29 ноября пресс-служба ГМС сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя государственной миграционной службы Дини Пимаховой.

29 ноября в НАБУ проходили обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что Генпрокуратура и Служба безопасности вмешались в его спецоперацию, а детектив НАБУ не предлагал взятку чиновнику Миграционной службы.