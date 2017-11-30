Луценко о чиновнице ГМС: Она не ангел, признаки коррупции есть
Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что в действиях первого замглавы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой есть признаки коррупции.
Об этом он сообщил на брифинге в четверг.
"Чиновник ГМС точно не является ангелом, и в ее разговорах есть признаки коррупции", - подчеркнул генпрокурор.
Он уверен, что это дело имеет юридическую перспективу, и все теперь зависит от детективов Национального антикоррупционного бюро.
В то же время Луценко отметил, что то, как агент НАБУ предлагал Пимаховой контрольные взятки, было провокацией, и так делать противозаконно.
"Поэтому наше дело о провоцировании взятки имеет место", - сказал он.
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