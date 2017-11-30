Луценко: Дела Розенблата и Пимаховой – совершенно разные

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что дела о взяточничестве Розенблата-Полякова и работницы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой – совершенно не похожи.

Об этом он сказал на брифинге 30 ноября.

"Я понимаю, что кое-кто будет склонен сравнивать дела Розенблата-Полякова с делом Дины Пимаховой. Это совершенно разные плоскости", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, Пимахова обратилась к правоохранителям с заявлением о предложении взятки, тогда как ни Розенблат, ни Поляков такого заявления "несмотря на бесконечные посиделки в ресторанах" не делали.

"Когда агент Екатерина предложила депутатам поступить законно – зарегистрировать предприятие, получить в законном порядке лицензию, а они на это ответили суммой своего интереса, то я считаю, что НАБУ действовали правильно. Они предложили чиновнику то, что в его компетенции, а он за это потребовал денег – это коррупция. Никакой провокации здесь, по крайней мере, из тех материалов, что я имею, я не вижу", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что когда же агент, приходит и говорит "подпиши паспорт тому, кто не имеет на него никакого права" – это уже квалифицируется как подстрекательство и провокация взятки.

"Поэтому бороться со злом нельзя незаконными методами, и эти два дела в разных плоскостях", - подытожил Луценко.

Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.



30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.



По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял к взятке. Она обратилась в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Вместе с тем нардепа Борислава Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобич" спецразрешений на пользование недрами.



Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за содействие в добыче янтаря в Украине.



19 июля правоохранители надели электронный браслет слежения на Борислава Розенблата. Семья внесла за него залог в 7 миллионов гривен.



19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета, на который он приехал прямо из больницы. На следующий день Соломенский райсуд вновь обязал его носить электронный браслет – как минимум, до 18 декабря.



Кроме того, НАБУ открыло новое уголовное производство, подозревая Розенблата в получении дипломатического паспорта на основе поддельных официальных документов.