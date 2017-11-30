На заводе в Тольятти назвали "смешными" заявления об украинских шпионах
На судоремонтном заводе в Тольятти Самарской области в России назвали ложной информацию о "работнике-шпионе".
Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".
Отмечается, что на предприятии заявления российских спецслужб о том, что там работал украинский шпион, считают смешными.
"Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет", — сообщили агентству в приемной предприятия.
В издании также сообщают, что предположительно, украинец Сергей Сотников, которого обвинили в "сотрудничестве с СБУ в целью шпионажа", покинет Россию 30 ноября.
Там добавляют, что он должен улететь ночью из Самары в Стамбул, а затем отправиться в Одессу.
"Украинская правда" обратилась в СБУ за комментарием, но там пока не ответили.
Ранее сообщалось, что В Тольятти задержали украинца, работника судоремонтного завода Сергея Сотникова, якобы завербованного Службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.
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