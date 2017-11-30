Синоптики рассказали, чего ждать в первые дни зимы

Украинский Гидрометцентр предупреждает об опасности схода снежных лавин в Карпатах, дожди и мокрый снег по всей территории Украины.

Об этом свидетельствуют данные сайта Укргидрометцентра.

"1 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная лавинная опасность (3 уровень). В районе деятельности станции "Плай" лавиноопасный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

1 декабря на западе страны – облачно с прояснениями, днем ​​без осадков, ночью дождь со снегом, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью и днем ​​от 0 до +2°С.

На остальной территории прогнозируют дожди, местами сильные дожди.

На севере дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью до + 4°С, днем ​​до + 8°С.

На востоке страны ожидаются дожди, в Сумской и Харьковской областях – сильные дожди, ночью до +3°С, днем ​​до +6°С.

На юге страны дожди, ночью до +9°С, днем ​​до +14°С, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве дождь, ночью +1... +3°С, днем ​​до +8°С, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

2 декабря на западе ночью и днем ​​ожидается снег, температура воздуха понизится до -3°С ночью и до -1…+1°С днем, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На севере прогнозируют снег с дождем, ночью -1...+1°С, днем до+3°С, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

На востоке страны облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью до +4°С, днем ​​до +7°С, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем, ночью -1... +1°С, днем ​​до +3°С, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

3 декабря на всей территории, кроме Ужгорода, облачно с прояснениями, ночью снег, мокрый снег, днем ​​без существенных осадков. В Ужгороде - снег.

На западе ночью -1...-3°С, днем ​​около 0°С, на севере ночью -1... +1°С, днем ​​до +3°С, на востоке ночью до +4°С, днем ​​до +7°С, на юге ночью +6-8°С, днем ​​до +11°С.