НАПК взялось за декларации еще двух нардепов и двух судей

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций депутатов Алены Кошелевой из фракции Радикальной партии за 2015 и 2016 годы и внефракционного Александра Дубинина за 2016 год.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в четверг, передают "Українські новини".

Также НАПК решило полностью проверить е-декларации судей Печерского районного суда Киева Виктора Кицюка и Кристины Тарасюк за 2015-2016 годы.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное незаконное обогащение судей Печерского райсуда Киева Кицюка и Тарасюк.