С начало года в "украинском море" побывали два десятка иностранных боевых кораблей

С начала года в территориальные воды Украины заходили 18 боевых кораблей и одна подлодка стран-партнеров.

Об этом на брифинге в четверг сообщил директор департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны Украины Анатолий Петренко, передает "Интерфакс".

"У нас 18 боевых кораблей и одна подводная лодка были в водах Черного моря. Это элемент нашего сотрудничества в сфере безопасности и это то, что реально влияет на баланс сил в Черноморском регионе", - сказал он.

По словам Петренко, "это создает для наших ВМС конкретные поводы для проведения тренировок и учений, позволяет готовить корабельный и командный состав по лучшим стандартам".

Он отметил, что "с учетом агрессивных действий" России, пребывание партнеров в территориальных водах Украины держит "баланс и равновесие по безопасности", который есть на сегодняшний день.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что усматривают угрозу высадки российских военных на азовском побережье Украины под видом боевиков.