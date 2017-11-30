Пожар в "Виктории": директора лагеря вернули в СИЗО

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Четверг, 30 ноября 2017, 18:25

Апелляционный суд Одесской области вернул в СИЗО на 47 дней бывшего директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна.

Об этом сообщает "Думская".

Соответствующее решение суд принял по жалобе прокурора, который ходатайствовал об отмене предыдущего решения о назначении залога в размере 128 тыс гривен.

"По мнению прокурора Олега Хорсуненко, Саркисян на свободе может влиять на свидетелей, которые под его давлением могут изменить показания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство прокурора частично, отправив Саркисяна в СИЗО на 47 дней, а не на 60, как просила сторона обвинения.

При этом залог вернут тому, кто его вносил.

"По завершении заседания Саркисяна вывели из зала суда в наручниках", - пишет издание.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директорадетского лагеря "Виктория".

Позже суд продлил до 12 декабря срок ареста Саркисяна с альтернативой внесения залога в объеме 128 тысяч гривен.

28 ноября суд отстранил Саркисяна от должности директора лагеря "Виктория".

Темы: Одесская область чрезвычайное происшествие суд
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