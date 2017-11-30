Суд арестовал известного контрабандиста, залог – 21 миллион

Печерский районный суд арестовал на 2 месяца бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в даче 800 тысяч долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро.



Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Twitter.



"В.Альперин Печерским райсудом арестован на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн", - написала она.

24 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро совместно с ГПУ разоблачили особу, предлагавшую сотруднику НАБУ 800 тысяч долларов взятки за прекращение расследования уголовного производства, в котором наложен арест на сумму около 450 миллионов гривен, подконтрольных разоблаченной лице предприятий.

Отмечалось, что арестованные деньги принадлежат двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролирует один из самых известных контрабандистов Украины.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие ареста на счета подконтрольных ему предприятий предлагал известный одесский контрабандист Вадим Альперин.



Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.369 УК (предложение должностному лицу, которое занимает ответственное положение, придать ему или третьему лицу неправомерную выгоду).



Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.